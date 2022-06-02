ЕС согласовал шестой пакет санкций против РФ: детали

Официально полный список санкций будет опубликован завтра. Однако председательство Франции в ЕС раскрыло некоторые детали.

ЕС ввел шестой пакет санкций против России. / Сеть

Председательство Франции в Европейском союзе раскрыло подробности, что входит в шестой пакет санкций против России, который удалось согласовать сегодня, 2 июня. Об этом пишет УНИАН.

Ограничения коснутся сотрудников российских служб безопасности, военнослужащих, олигархов, пропагандистов и их родственников, а также промышленных и технологичных организаций.

Система Swift будет отключена для трех банков РФ, включая "Сбербанк", а также для одного банка Беларуси.

ЕС ввели эмбарго на импорт российской нефти через море, который вместе с национальными решениями Польши и Германии снизит импорт топлива РФ к концу 2022 года на 92%. Также запрет вводится на предоставление услуг нефтяному сектору РФ.

Расширятся запреты на экспорт в Россию, в частности химикатов и высокотехнологичных товаров.

Также коснется запрет трех российских изданий, которые участвуют в распространении пропаганды. Санкции введены против предоставления консультаций для российских операторов.

Полный список санкций будет известен после официальной публикации документа в пятницу, 3 июня.

Ранее мы писали, что Евросоюз отказался вводить санкции против патриарха Кирилла. Глава РПЦ в открытую поддерживает российскую агрессию на территории Украины.