Румынии снова не разрешили перейти на евро

Румыния нарушает все возможные требования для перехода на евро

Румыния не отвечает ни одному критерию для перехода страны на общеевропейскую валюту евро. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, пишет Euractiv.

Европейские надзорные органы регулярно оценивают прогресс стран-членов ЕС, желающих перейти на евро. Издание отмечает, что обязательство в будущем перейти на евро взяли на себя все страны ЕС, кроме Дании.

"На фоне своей оценки правовой совместимости и выполнения критериев конвергенции, а также принимая во внимание дополнительные соответствующие факторы, Комиссия считает, что Румыния не выполняет условия для принятия евро", - говорится в отчете.

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Европейские чиновники констатировали, что Румыния до сих пор не адаптировала свое законодательство под правила еврозоны. Страна в целом нарушает все требования, которые необходимы для принятия единой валюты.

В частности у Румынии имеются проблемы с инфляцией, финансовой стабильностью, процентными ставками и т.д.

Отмечается, что Румыния уже несколько раз пропустила ранее установленные сроки перехода на евро.

Напомним, Германия согласна дать Украине статус кандидата на членство в ЕС. Берлин против ускоренно вступления Киева в ЕС, но поддерживает курс на членство.

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