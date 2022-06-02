Турция подготовила дорожную карту, чтобы экспортировать украинское зерно

План должен обеспечить безопасное поступление зерна из Украины. Ожидается, что все стороны - Турция, Россия, Украина и представители ООН - встретятся в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить детали.

В результате активной дипломатии Турции под эгидой ООН была подготовлена ​​дорожная карта для решения глобального продовольственного кризиса, возникшего в результате российско-украинской войны. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

По итогам переговоров Турции с Россией, Украиной и представителями ООН под эгидой ООН была подготовлена дорожная карта по функционированию зернового коридора. План должен обеспечить безопасное поступление зерна из Украины. Ожидается, что все стороны встретятся в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить детали дорожной карты.

Во время четырехстороннего совещания будут обсуждаться:

маршрут экспорта;

страхование и безопасность кораблей;

очищение моря от мин.

Всего на мировой рынок планируется представить 20 млн тонн зерна.

Отмечается, что вопрос зернового коридора президент Эрдоган также поднимал во время телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, для экспорта украинского зерна морским путем Россия должна отвести свой флот и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои. Об этом в четверг заявил спикер МИД Украины Николенко в ответ на заявление РФ о готовности пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует порты.