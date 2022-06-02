Турция подготовила дорожную карту, чтобы экспортировать украинское зерно
В результате активной дипломатии Турции под эгидой ООН была подготовлена дорожная карта для решения глобального продовольственного кризиса, возникшего в результате российско-украинской войны. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.
По итогам переговоров Турции с Россией, Украиной и представителями ООН под эгидой ООН была подготовлена дорожная карта по функционированию зернового коридора. План должен обеспечить безопасное поступление зерна из Украины. Ожидается, что все стороны встретятся в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить детали дорожной карты.
Во время четырехстороннего совещания будут обсуждаться:
- маршрут экспорта;
- страхование и безопасность кораблей;
- очищение моря от мин.
Всего на мировой рынок планируется представить 20 млн тонн зерна.
Отмечается, что вопрос зернового коридора президент Эрдоган также поднимал во время телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, для экспорта украинского зерна морским путем Россия должна отвести свой флот и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои. Об этом в четверг заявил спикер МИД Украины Николенко в ответ на заявление РФ о готовности пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует порты.