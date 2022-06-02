Английская монархиня отмечает 70-летие своего правления. В столице состоялся праздничный парад с участием всех членов королевской семьи.

В четверг, 2 июня, в Лондоне традиционно состоялся парад Trooping the Colour, посвященный дню рождения действующего монарха. В этом году действо приобрело чрезвычайное великолепие, ведь Елизавета II еще и отмечает 70-летие своего правления. Об этом сообщает Тabloid.

Принцы Чарльз и Уильям, а также принцесса Анна ехали верхом, облаченным в парадную военную форму. Будущая королева-консорт, Камилла Паркер-Боулз - в экипаже вместе с Кейт Миддлтон, Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Cмотрите фотогалерею: В Лондоне состоялся парад в честь Елизаветы ІІ

Посетили Лондон на празднование и принц Гарри с женой Меган Маркл и детьми: Арчи и Лилибет. Однако в торжественной процессии они не ехали, поскольку больше не являются "работающими" членами королевской семьи. Вообще не позвали на парад скандального принца Эндрю, сообщил журналист и автор книги о королевской семье Омид Скоби в Twitter.

Кульминацией парада - кроме, конечно, появления самой виновницы торжества - стала его воздушная часть. Королевская семья любовалась ею с балкона Букингемского дворца.

Напомним, ранее сообщалось, что коронационное платье королевы Великобритании Елизаветы II будет выставлено на выставке в Виндзорском замке. Этот наряд королева надела в день своей коронации 2 июня 1953 года.