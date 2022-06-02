Назван состав шестого пакета санкций ЕС против РФ

Послы стран Евросоюза одобрили шестой пакет санкций против России. Стало известно, что он предусматривает.

Шестой пакет санкций Евросоюза против России среди прочего, включает запрет на экспорт химикатов и высокотехнологичных товаров в РФ. Об этом сообщает французское представительство при ЕС.

"Этот шестой пакет значительно расширяет санкции против России на новые области, включая санкции против членов аппарата госбезопасности и военных, связанных, в частности, с массовыми убийствами в Буче, предприятий промышленного и технологического сектора, связанных с российской агрессией, олигархов, субъектов российской пропаганды и членов их семей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пакет санкций также включает запрет на импорт нефти из РФ по морю, что в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, приведет к сокращению импорта российской нефти на 92% к концу года.

Ожидается, что это решение будет дополнено "как можно скорее" запретом на импорт нефти из России по трубопроводам.

Кроме того, новый санкционный пакет включает расширение запретов на экспорт в Россию, в том числе химикатов и высокотехнологичных товаров, отключение трех российских банков, включая Сбербанк, и одного белорусского банка от системы Swift, запрет на оказание услуг нефтяному сектору РФ, запрет трех российских СМИ, участвующих в распространении пропаганды, запрет на оказание консультационных услуг российским операторам.

Напомним, послы стран Евросоюза на заседании в четверг, 2 июня, одобрили шестой пакет санкций против России.

Также сообщалось, что США расширили санкционный список против РФ.