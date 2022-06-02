В РФ назвали условие для коридора по вывозу зерна

Россия готова предоставить безопасный проход судам для вывоза зерна, но для этого Украина должна разминировать море.

Россия готова предоставить Украине безопасный коридор в Черном море, чтобы обеспечить экспорт зерна. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

"Россия готова предоставить безопасный проход судам для вывоза зерна из украинских портов", - отметил он.

По его словам, для этого Украина должна разминировать море.

Напомним, Турция подготовила дорожную карту, чтобы экспортировать украинское зерно.

Ранее сообщалось, что для экспорта украинского зерна морским путем Россия должна отвести свой флот и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои. Об этом в четверг заявил спикер МИД Украины Николенко в ответ на заявление РФ о готовности пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует порты.