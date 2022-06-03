Вице-президент ЕП призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

Венгрия злоупотребила принципом единогласия, которым руководствуется Евросоюз и шантажировала содружество, заявила зампред Европарламента.

Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли призвала лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе. Об этом в четверг, 2 июня, она заявила в эфире германской телерадиостанции MDR, сообщает ТАСС.

По ее словам, страна использует принцип единогласия ЕС для шантажа. Барли напомнила, что на переговорах по шестому пакету санкций в отношении России Венгрия несколько недель блокировала его принятие из‑за нефтяного эмбарго.

Барли подчеркнула, что право голоса страны может быть приостановлено за нарушение принципа верховенства закона.

"Особенно в Венгрии больше нельзя говорить о демократических и правовых отношениях", - отметила зампред ЕП.

Также она добавила, что единогласное согласие всех стран-членов, необходимое для принятия основных решений на уровне ЕС, "восходит к тому времени, когда ЕС состоял из шести стран, а сейчас это уже непрактично".

Вице-президент Европарламента указала на то, что сейчас уже нельзя говорить о каких-либо демократических и конституционных условиях в Венгрии, где премьер Виктор Орбан "часть за частью полностью взял страну в свои руки".

Как известно, венгерская делегация в четверг снова заблокировала процесс введения шестого пакета санкций ЕС против России, выступив с требованием исключить российского патриарха Кирилла, являющегося сторонником Путина и войны в Украине, из нового списка ограничений. Венгерская сторона, вдобавок, добавила незначительные технические требования в контексте неполного эмбарго на российскую нефть.

Ранее Венгрия требовала и получила исключение в нефтяном эмбарго ЕС против России.

Напомним, Укртранснафта подписала контракт с венгерской компанией Mol о поставках 35 тысяч тонн дизельного топлива в месяц.