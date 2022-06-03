Киев пообещал не бить по России - Госдеп

Соединенные Штаты намерены усиливать позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров, сообщили в Госдепе.

В Госдепе США подтвердили, что получили гарантии от украинских властей о том, что западное оружие не будет использоваться для операций по целям на территории России. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил на брифинге пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

"Это правда, что мы получили заверения от наших украинских партнеров, что они не будут использовать этих вооружений для поражения целей на территории России" - сказал он.

Он напомнил, что российские силы ведут боевые действия сейчас на суверенной украинской территории. также представитель Госдепа назвал "печальной" реальность, заключающуюся в том, что "российские войска развернуты внутри Украины в районах, расположенных достаточно далеко от российской границы".

В то же время, он подчеркнул, что Украина "имеет полное право отвечать на российскую агрессию", а США вместе с союзниками обеспечивать ВСУ оборонительным оружием.

"Наша цель в этом - сделать все, что в наших силах, чтобы положить конец этой войне", - отметил он.

Он отметил, что сейчас именно Россия пытается продлить войну: "Если Украина сегодня прекратит бороться, то уже завтра не будет суверенного, независимого государства Украина. Если Россия прекратит боевые действия сегодня, то не будет войны".

Ранее Соединенные Штаты подтвердили на разных уровнях, что в Украину направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS.