С начала войны страны ЕС приняли 5,3 млн. украинских беженцев

Польша и Румыния по-прежнему принимают наибольшее количество прибывающих с территории Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны ЕС поехали 5,3 млн украинцев. А общее количество перемещенных лиц, приехавших в Евросоюз, в том числе и не граждан Украины, составляет 7 млн. человек. Об этом свидетельствуют данные пограничного агентства ЕС Frontex, охватывающие подсчеты с 25 по 31 мая.

Польша и Румыния по-прежнему принимают наибольшее количество прибывающих: 147 000 и 32 800 украинских беженцев соответственно пересекли границы стран в период с 25 по 31 мая.

Однако украинцы начали возвращаться домой. В частности, с начала полномасштабного вторжения в Украину вернулось 2,3 млн. украинцев. С 25 по 31 мая ЕС покинули почти 260 000 украинцев.

Также на 23 мая количество внутренне перемещенных лиц в Украине впервые уменьшилось. Общее количество сейчас оценивается в 7,1 миллиона человек, что на 11% меньше, чем с 3 мая.

Напомним, с 1 июля власти Польши перестанут выплачивать отдельным категориям беженцам ежедневное пособие на питание и жилье.