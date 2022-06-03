Тихоокеанский флот России в рамках маневров развернул более 40 боевых кораблей, а также 20 самолетов и вертолетов.

РФ начала военные учения в Тихом океане с привлечением более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что в акватории учений будут действовать корабль управления Маршал Крылов, фрегат Маршал Шапошников, большие противолодочные корабли и корветы, а также малые противолодочные корабли, тральники, ракетные катера и суда снабжения.

Как утончили в Минобороны РФ, корабельные группы совместно с морской авиацией проведут поиск подлодок условного противника, а также отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп на корабле.

Кроме того, будут выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области РФ прошли военные учения с ракетными комплексами Ярс.