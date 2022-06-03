Словами Путина не остановить, нужно оружие – МИД Германии

В немецком правительстве уверяют, что отдают себе отчет в том, что реально происходит в Украине

Словами российскую агрессию остановить не удастся, поэтому нужно давать Украине оружие. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в авторской колонке для издания Bild.

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Так, подводя итоги первых 100 дней полномасштабной российско-украинской войны, Бербок констатировала, что президент РФ Владимир Путин от тактики блицкрига решил перейти к тактике тотального истребления.

"Он теперь стреляет с безопасного расстояния. Село за селом, город за городом. Сначала идет дождь из бомб и артиллерии, потом танки катятся по выжженной земле. Путин рассчитывает на настойчивость и наше истощение. И каждое село ждет судьба Бучи", – заявила Бербок.

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По мнению главы немецкой дипломатии, нападение на Украину угрожает также и всему европейскому миропорядку – "жизни в свободе" в Вильнюсе, Кракове и Потсдаме.

"Именно поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину прямо сейчас. Даже оружием, потому что Путина словами не остановить", - отметила Бербок.

Напомним, Германия согласна дать Украине статус кандидата на членство в ЕС. Берлин против ускоренно вступления Киева в ЕС, но поддерживает курс на членство.

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