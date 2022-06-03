В МИД Польши сказали, сколько времени может занять прием Финляндии и Швеции в НАТО

На предстоящем саммите страны не смогут принять в Альянс новых членов

Североатлантический Альянс не сможет принять Финляндию и Швецию в НАТО на предстоящем саммите в июне. Это может затянуться на несколько месяцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, как пишет RMF.

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"Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это намного более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев", - поделился Яблоньский.

Также представитель польского МИД считает, что Турция не сможет заблокировать прием Финляндии и Швеции в НАТО. Заместитель министра добавил, что Анкара выдвинет условия, поэтому Альянс продолжает вести переговоры.

Напомним, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг 1 июня заявил, что проведет в Брюсселе встречу с дипломатами Турции, Финляндии и Швеции. В ходе этих переговоров стороны обсудят вопрос расширения Альянса.

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