Британский министр обороны рассказал об РСЗО, которыми вооружат Украину

Эти системы будут переданы ВСУ вместе с американским подобным вооружением.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал об РСЗО (реактивных системах залпового огня), которым вооружат украинских военных. Страна выразила желание передать их Украине после заявлений США и Германии о планах оснащать страну в войне против РФ. Слова Уоллеса передает SkyNews.

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Так, британский политик говорит, что В Украину отправят установки M270. О скольких единицах идет речь, пока не сообщается. Данное вооружение способно стрелять ракетами с точным наведением по целям на расстоянии до 80 км.

Украинских военных будут обучать пользовать РСЗО в Великобритании.

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По словам Уоллеса, решение о передаче М270 было принято британскими властями в тесном сотрудничестве с американским правительством, заявившим, что поставит ВСУ современные РСЗО HIMARS.

М720 и HIMARS являются похожими ракетными системами. Различие в том, что американская установка находится на колесной базе, а британская – на гусеничной.

Напомним, по данным СМИ, украинские военные уже начали обучаться использованию HIMARS.

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