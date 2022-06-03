Британский министр обороны рассказал об РСЗО, которыми вооружат Украину
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал об РСЗО (реактивных системах залпового огня), которым вооружат украинских военных. Страна выразила желание передать их Украине после заявлений США и Германии о планах оснащать страну в войне против РФ. Слова Уоллеса передает SkyNews.
Читайте также: "Пропаганда спецслужб": Подоляк объяснил заявления России об оружии из США
Так, британский политик говорит, что В Украину отправят установки M270. О скольких единицах идет речь, пока не сообщается. Данное вооружение способно стрелять ракетами с точным наведением по целям на расстоянии до 80 км.
Украинских военных будут обучать пользовать РСЗО в Великобритании.
Читайте также: Украина собирается освобождать Крым и Донбасс: Медведев придумал ответ
По словам Уоллеса, решение о передаче М270 было принято британскими властями в тесном сотрудничестве с американским правительством, заявившим, что поставит ВСУ современные РСЗО HIMARS.
М720 и HIMARS являются похожими ракетными системами. Различие в том, что американская установка находится на колесной базе, а британская – на гусеничной.
Напомним, по данным СМИ, украинские военные уже начали обучаться использованию HIMARS.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.