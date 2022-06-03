Швейцария разрешила ФРГ передать Украине танки Леопард

Речь может идти о 42 единицах военной техники. Берлин теперь может свободно принимать соответствующее решение по своему усмотрению.

Швейцария разрешила Германии передать боевые танки Леопард для Украины. Об этом сообщает tagesanzeiger.ch.

Федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии отмечает, что Берлин может свободно принимать соответствующее решение по своему усмотрению.

Отмечается, что в 2010-2011 годах Швейцария передала обратно 42 таких танка немецкому производителю Rheinmetall. Но предварительно с них демонтировали 120-миллиметровые пушки, системы залпового огня, пулеметы, бортовые системы связи и другое оборудование. Эти комплектующие остались в качестве запасных частей для оставшихся танков Леопард.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall готовится поставить в Украину до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder.

Напомним, в Германии объяснили, почему затягивают с поставкой оружия Украине.

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