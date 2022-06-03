Швейцария разрешила ФРГ передать Украине танки Леопард
Швейцария разрешила Германии передать боевые танки Леопард для Украины. Об этом сообщает tagesanzeiger.ch.
Федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии отмечает, что Берлин может свободно принимать соответствующее решение по своему усмотрению.
Отмечается, что в 2010-2011 годах Швейцария передала обратно 42 таких танка немецкому производителю Rheinmetall. Но предварительно с них демонтировали 120-миллиметровые пушки, системы залпового огня, пулеметы, бортовые системы связи и другое оборудование. Эти комплектующие остались в качестве запасных частей для оставшихся танков Леопард.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall готовится поставить в Украину до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder.
Напомним, в Германии объяснили, почему затягивают с поставкой оружия Украине.
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