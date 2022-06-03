Нельзя "унижать" Россию из-за войны в Украине - Макрон

Макрон отметил, что вторжение в Украину, стало "исторической и фундаментальной ошибкой" президента РФ Владимира Путина.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции. Об этом пишет The Guardian.

По словам Макрона, вторжение в Украину, стало "исторической и фундаментальной ошибкой" президента РФ Владимира Путина.

"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - отметил президент Франции.

Он заявил, что нельзя "унижать" Россию из-за войны в Украине, чтобы, "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем".

Война в Украине может распространиться на соседние страны - Макрон

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал усилить помощь Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet