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Путин предложил пути вывоза зерна из Украины

Глава Кремля Владимир Путин предлагает Украине вывозить зерно через разрушенный Мариуполь или Беларусь.
Путин предложил пути вывоза зерна из Украины

Россия готова обеспечить вывоз украинского зерна через оккупированные ею порты Бердянска и Мариуполя, а также гарантирует мирный проход судов с зерном в международные воды из тех портов, которые находятся под контролем Украины. Об этом он заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе Москва.Кремль.Путин.

Путин отметил, что РФ якобы не препятствует вывозу украинского зерна за рубеж, и есть несколько способов такого экспорта.

"Первый – пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, Черноморское побережье – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировала. Пусть они разминируют, и пускай корабли с зерном выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря", - сказал глава Кремля.

По его словам, также существует другая возможность.

"Порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь – находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе, украинского зерна через эти порты. Мы уже заканчиваем работы по разминированию. Мы создадим необходимую логистику", - заявил он.

Кроме того, как отметил Путин, Украина может вывозить зерно через Румынию, Венгрию или Польшу.

Самым простым и самым дешевым вариантом вывоза украинского зерна президент РФ назвал экспорт через Беларусь.

"Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Президент Беларуси ставит вопрос именно так. Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Беларусь", - подчеркнул Путин.

Ранее в РФ назвали условие для коридора по вывозу зерна.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не получала от РФ никаких гарантий безопасного прохода судов с зерном из украинских портов.

 

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