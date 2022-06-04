Под Северодонецком ранены два журналиста Reuters

Фотограф получил небольшое осколочное ранение, оператор - перелом руки. Оба находились в автомобиле сепаратистов.

В неподконтрольном Киеву районе Северодонецка в пятницу, 3 июня, под обстрел попала машина с журналистами агентства Reuters. Два представителя СМИ получили ранения, водитель погиб, сообщает издание.

Отмечается, что фотограф Александр Ермоченко и оператор Павел Климов ехали из Рубежного в Северодонецк в автомобиле, предоставленном вместе с водителем сепаратистами.

В Reuters информируют, что пока не удалось установить личность погибшего.

При этом Ермоченко и Климов были доставлены в больницу в Рубежном, где им оказали первую помощь. У первого диагностировали небольшое осколочное ранение, у второго - перелом руки.

Напомним, 30 мая во время эвакуации из Луганской области автомобиль, который ехал, чтобы забрать людей, обстреляли российские оккупанты. В результате погиб французский журналист, сотрудник телеканала BFM TV Фредерик Леклерк.

Во Франции объявили, что создают специальную группу для расследования обстоятельств гибели Леклерка.

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