Макрон подсчитал, сколько времени провел в разговорах с Путиным с декабря

Французский лидер заявил, что поддерживал контакт с президентом РФ по просьбе Владимира Зеленского.

За последние полгода президент Франции Эммануэль Макрон провел в телефонных беседах с российским коллегой Владимиром Путиным около 100 часов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова французского лидера.

"Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным, которые я провел с декабря. Всего около сотни часов", - сказал Макрон.

Он отметил, что не скрывал факт переговоров с российским лидером и поддерживал контакт с Путиным по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

"Ситуация в Украине действительно сложная, поэтому я посвятил ей столько времени и энергии", - добавил французский президент.

Ранее Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.

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