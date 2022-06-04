Макрон подсчитал, сколько времени провел в разговорах с Путиным с декабря
За последние полгода президент Франции Эммануэль Макрон провел в телефонных беседах с российским коллегой Владимиром Путиным около 100 часов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова французского лидера.
"Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным, которые я провел с декабря. Всего около сотни часов", - сказал Макрон.
Он отметил, что не скрывал факт переговоров с российским лидером и поддерживал контакт с Путиным по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.
"Ситуация в Украине действительно сложная, поэтому я посвятил ей столько времени и энергии", - добавил французский президент.
Ранее Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.
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