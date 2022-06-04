На акции протеста в Ереване пострадали 50 человек - СМИ

Тысячи людей блокировали правительственные здания и перекрывали дороги, требуя отставки правительства.

В столице Армении Ереване в пятницу, 3 июня, прошла очередная акция протеста против действующих властей. В результате столкновений активистов и полицейских пострадали десятки людей, пишет Reuters.

Так, тысячи людей блокировали правительственные здания и перекрывали дороги, требуя отставки правительства.

При попытках правоохранителей оттеснить протестующих те забросали полицию камнями и бутылками. После этого полицейские применили светошумовые гранаты.

В результате стычек в больницы города попали 50 человек, 34 из них - сотрудники полиции.

Напомним, с 18 апреля армянские оппозиционные партии и движения организуют протестные шествия в Ереване, городах и сельских общинах Армении с призывом к консолидации против действий властей страны и требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция считает, что политика властей угрожает безопасности Армении и Арцаха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном. Это заявление вызвало широкий резонанс как в Армении, так и в Арцахе.

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