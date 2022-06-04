Немецкий министр, который не верил в победу Украины, посетит Киев

Глава Минфина ФРГ и действующий председатель Большой семерки министров финансов готов приехать в Украину.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выразил желание в ближайшее время посетить Украину. Об этом он сказал в эфире телеканала WELT 3 июня.

"Во время недавней беседы мой коллега из украинского Министерства финансов сказал, что для них было бы полезно, если бы я, как министр финансов и действующий председатель Большой семерки министров финансов, побывал в Киеве. И именно поэтому мы делаем это сейчас", - сказал глава немецкого Минфина.

При этом Линднер отказался комментировать возможность поездки в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Напомним, сразу после вторжения российских войск в Украину в феврале Кристиан Линднер заявил, что "Украине осталось несколько часов" и что предоставление оружия Киеву или отключение России от системы SWIFT бессмысленны.

Спустя месяц он утверждал противоположное.

Как сообщалось, накануне председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и пригласил его посетить Украину.

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