Немецкий министр, который не верил в победу Украины, посетит Киев
Министр финансов Германии Кристиан Линднер выразил желание в ближайшее время посетить Украину. Об этом он сказал в эфире телеканала WELT 3 июня.
"Во время недавней беседы мой коллега из украинского Министерства финансов сказал, что для них было бы полезно, если бы я, как министр финансов и действующий председатель Большой семерки министров финансов, побывал в Киеве. И именно поэтому мы делаем это сейчас", - сказал глава немецкого Минфина.
При этом Линднер отказался комментировать возможность поездки в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Напомним, сразу после вторжения российских войск в Украину в феврале Кристиан Линднер заявил, что "Украине осталось несколько часов" и что предоставление оружия Киеву или отключение России от системы SWIFT бессмысленны.
Спустя месяц он утверждал противоположное.
Как сообщалось, накануне председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и пригласил его посетить Украину.
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