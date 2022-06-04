В район АЭС Фукусима разрешили вернуться людям

Власти Японии разрешили жителям села Фукусима спустя более 10 лет разрешили владельцам более 30 домохозяйств вернуться в свои дома, сообщает сайт donga.com .

Агентство по реконструкции территорий признало район Кацурао площадью 0,95 кв. км рядом с закрытой АЭС достаточно очищенным. Из 30 зарегистрированных домохозяйств и 82 жителей в соответствующей части Кацурао только четыре домохозяйства, и восемь человек, выразили намерение вернуться.

В ближайшие годы еще в несколько кварталов поселка смогут вернуться жители. Но более 90% от загрязненной радиацией территории будут закрыты для посещения и жизни неопределенное количество времени.

В 2011 году на АЭС Фукусима-1 произошла авария из-за удара цунами. Она стала крупнейшей аварией на атомной станции после Чернобыля. Часть районов остается непригодной для жизни.

В 2019 году приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна на третьем реакторе Фукусимы-1.

В начале этого года город Окума, расположенный возле разрушенной атомной электростанции, частично открыли для людей, признав около 40% территории безопасной для проживания, но бывшие жители пока не спешат туда возвращаться.