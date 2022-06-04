ООН: Война создает "трехмерный глобальный кризис"
Война в Украине создает "трехмерный глобальный кризис", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш по случая 100 дней с начала вторжения России. Заявление опубликовано на сайте организации.
"Конфликт уже унес тысячи жизней, повлек за собой невыразимые разрушения, переместил миллионы людей, привел к недопустимым нарушениям прав человека и активизирует трехмерный глобальный кризис – продовольственный, энергетический и финансовый – который бьет по наиболее уязвимым странам и экономике", - говорится в заявлении.
Генсек ООН снова призвал "немедленно прекратить насилие, обеспечить беспрепятственный гуманитарный коридор ко всем нуждающимся, безопасную эвакуацию мирных жителей, попавших в ловушку в районах боевых действий, а также срочную защиту гражданского населения и соблюдение прав человека в соответствии с международными нормами".
Гутерреш заверил, что ООН с первых дней "поддерживала народ Украины в преодолении гуманитарных последствий конфликта".
Он также заявил, что "разрешение этого конфликта нуждается в переговорах и диалоге" и что ООН "готова поддержать все такие усилия".
Ранее генсек ООН рассказал, как завершить продовольственый кризис в мире, возникший из-за войны.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet