ООН: Война создает "трехмерный глобальный кризис"

Война активизирует трехмерный глобальный кризис – продовольственный, энергетический и финансовый.

Война в Украине создает "трехмерный глобальный кризис", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш по случая 100 дней с начала вторжения России. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Конфликт уже унес тысячи жизней, повлек за собой невыразимые разрушения, переместил миллионы людей, привел к недопустимым нарушениям прав человека и активизирует трехмерный глобальный кризис – продовольственный, энергетический и финансовый – который бьет по наиболее уязвимым странам и экономике", - говорится в заявлении.

Генсек ООН снова призвал "немедленно прекратить насилие, обеспечить беспрепятственный гуманитарный коридор ко всем нуждающимся, безопасную эвакуацию мирных жителей, попавших в ловушку в районах боевых действий, а также срочную защиту гражданского населения и соблюдение прав человека в соответствии с международными нормами".

Гутерреш заверил, что ООН с первых дней "поддерживала народ Украины в преодолении гуманитарных последствий конфликта".

Он также заявил, что "разрешение этого конфликта нуждается в переговорах и диалоге" и что ООН "готова поддержать все такие усилия".

Ранее генсек ООН рассказал, как завершить продовольственый кризис в мире, возникший из-за войны.

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