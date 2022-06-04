В Европе два дня подряд аварии с поездами

Локомотив врезался в остановившийся пассажирский поезд, пострадали около 50 человек, 34 были госпитализированы.

В Словакии возле города Врутки произошло столкновение локомотива с пассажирским поездом, сообщает Aktualitу в субботу, 4 июня.

"В настоящее время чрезвычайные службы разбираются с железнодорожной аварией, которая произошла на линии в направлении Жилина - Врутки. По прибытии на место происшествия было обнаружено, что локомотив столкнулся с припаркованным пассажирским поездом", - сообщили в Пожарно-спасательном корпусе.

Сообщается, что пострадала половина из ста находящихся в поезде пассажиров. Прибыло два эвакуационных автобуса.

Из 74 обследованных на месте аварии 34 были доставлены в больницы Мартина, Жилины, Ружомберока, Долного Кубина и Поважской Быстрицы.

"Пассажиры, которых мы лечили, во время аварии получили преимущественно ушибы живота и грудной клетки, один из пациентов получил простой перелом. Мы также оказали помощь одному из машинистов, получившему сотрясение мозга", – рассказали в Университетской больнице Жилины.

Отметим, это вторая авария на железной дороге в Европе за два дня. Накануне в Германии пассажирский поезд сошел с рельсов, известно о четырех погибших и 60 раненых, из них 16 в тяжелом состоянии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet