Запад обсуждает план прекращения войны - СМИ

Страны Запада - США, Великобритания и Евросоюз - несколько недель ведут переговоры о плане прекращения войны России против Украины, пишет CNN .

В частности, обсуждался и предложенный Италией план, который включает четыре этапа:

первый - полное прекращение огня и отвод войск от линии фронта;

второй - вступление Украины в ЕС и гарантии невступления в НАТО;

третий - двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу. План предусматривает автономию этих территорий;

четвертый - заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.

Отмечается, что Украина участия в переговорах не принимает, что противоречит заявлению США о "ничего об Украине без Украины". В то же время Штаты не давят на Киев и не подталкивают его к переговорам с Россией.

По данным СМИ, идет обсуждение приблизительных параметров плана по мирному урегулированию, которые можно предложить Украине.

Источники также отмечают, что Киев вряд ли готов к любым договоренностям, которые предусматривают потерю территорий. США, со своей стороны, также не поддерживают план Италии.

Ранее СМИ опубликовали пять возможных сценариев прекращения войны РФ против Украины.

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