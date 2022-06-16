Чехия выделит новый пакет военной помощи Украине

В общей сложности Прага направила Киеву военные материалы на сумму, превышающую 3,5 млрд крон (140 млн евро).

Правительство Чехии одобрило выделение Украине очередной партии военной помощи на сумму более 8 млн крон (около 320 тыс. евро). Об этом сообщает информационное агентство CTK.

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Чехия собирается передавать Украине боеприпасы и средства противохимической защиты. В будущем чешские власти намерены продолжать оказание военной помощи Украине. Прежде премьер-министр страны Петр Фиала напомнил, что Чехия одной из первых стала оказывать военную помощь Украине. Ранее она поставляла тяжелую боевую технику. В общей сложности Прага направила Киеву военные материалы на сумму, превышающую 3,5 млрд крон (140 млн евро).

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.