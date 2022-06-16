В Польше назвали сроки строительства хранилищ для украинского зерна

При нынешних возможностях максимальное количество зерна, которое можно перегрузить в Польше, составляет около 1,5 млн тонн в месяц.

Строительство временных хранилищ для украинского зерна в Польше может занять три-четыре месяца. Об этом сообщает вице-премьер, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик.

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На своей странице в Facebook он написал,

"Думаю, зернохранилища должны быть там, где заканчиваются широкие железные дороги из Украины. Тогда будет легче перегружать зерно и тем самым увеличить возможности загрузки. При нынешних возможностях максимальное количество зерна, которое можно перегрузить в Польше, составляет около 1,5 млн тонн, тогда как потребности Украины составляют около 5 млн. тонн в месяц", – заявил Ковальчик.

По его словам, "реализация инвестиции такого типа длится около трех-четырех месяцев".

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.