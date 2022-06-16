В Польше назвали сроки строительства хранилищ для украинского зерна
Строительство временных хранилищ для украинского зерна в Польше может занять три-четыре месяца. Об этом сообщает вице-премьер, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик.
Читайте также: Патрушев заявил, что Россия стремится "достичь договоренности" с Украиной
На своей странице в Facebook он написал,
"Думаю, зернохранилища должны быть там, где заканчиваются широкие железные дороги из Украины. Тогда будет легче перегружать зерно и тем самым увеличить возможности загрузки. При нынешних возможностях максимальное количество зерна, которое можно перегрузить в Польше, составляет около 1,5 млн тонн, тогда как потребности Украины составляют около 5 млн. тонн в месяц", – заявил Ковальчик.
По его словам, "реализация инвестиции такого типа длится около трех-четырех месяцев".
Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.