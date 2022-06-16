Литва передала Украине 20 броневиков M113

БТР M113 - это гусеничное транспортное средство весом 10,4 тонн, которое вмещает 12 бойцов и водителя.

Литва передала Украине 20 бронетранспортеров M113 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 15,5 млн евро. Об этом сообщает Минобороны Литвы.

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Передачу БТР анонсировал министр обороны Литвы.

"M113 уже вышли на поле боя в Украине , чтобы защитить жизни украинских солдат", – написал в Twitter литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

БТР M113 - это гусеничное транспортное средство весом 10,4 тонн, которое вмещает 12 бойцов и водителя. Может плыть со скоростью 6 км/ч.

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.