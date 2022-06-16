В России загорелось крупнейшее газовое месторождение

Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире.

В России в Ямало-Ненецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения загорелся трубопровод. Об этом сообщает Оctagon со ссылкой на пресс-службу компании "Газпром добыча Уренгой".

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Сообщается, что на участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы, диаметр которой составляет 1,4 метра. О причинах возгорания пока что информации нет.

Это крупнейшее в мире месторождение газа, из которого извлекают 10 трлн кубометров газа.

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.