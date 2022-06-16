Германия возобновляет выдачу туристических виз гражданам РФ

Речь идет о временной отмене всех ограничений на въезд в Германию, связанных с пандемией коронавируса.

Германия с 11 июня возобновила выдачу россиянам всех типов виз, в том числе для туристических и частных поездок. Об этом сообщается на официальном сайте представительств ФРГ в России.

"Для въезда в Германию больше не требуется предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании или отрицательный тест на COVID", – говорится в сообщении.

Там же содержится предупреждение, что "ввиду высокого спроса во время процедуры подачи заявлений и выдачи виз возможны задержки". Желающие подать заявление о выдаче им визы в ФРГ могут сделать это через сервисно-визовые центры компании VisaMetric. Запись на собеседование "осуществляется на cайте компании".

Как известно, с 29 июня 2021 года Германия внесла Россию в список стран, в которых активно распространялись новые штаммы коронавируса. Для въезжающих в ФРГ россиян ввели строгий 14-дневный карантин, его срок нельзя было сократить даже при наличии отрицательного теста на коронавирус. Карантин был обязателен даже для полностью вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию.

Ранее на этой неделе стало известно, что Германия упразднила все введенные с начала пандемии коронавируса ограничения на въезд.

Отметим, что с апреля Франция возобновила выдачу россиянам всех типов виз. Связанные с пандемией коронавируса COVID-19 ограничения были сняты.