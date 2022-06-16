В КНДР заявили о вспышке острой кишечной инфекции

"Уважаемый товарищ" Ким Чен Ын распорядился провести интенсивную дезинфекцию в городе Хэджу.

В Северной Корее медики зафиксировали вспышку острого кишечного заболевания на юго-западе страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в четверг, 16 июня.

Указано, что в связи со "вспышкой острой кишечной эпидемии" глава народной республики Ким Чен Ын направил партию медикаментов в город Хэджу в провинции Южная Хванхэ.

"Уважаемый товарищ" распорядился принять "тщательные карантинные меры" для пациентов с подозрением на острую кишечную инфекцию и провести интенсивную дезинфекцию в городе.

При этом агентство не уточнило конкретное название заболевание и число заразившихся.

Информация о новой вспышке инфекционного заболевания появилась на фоне продолжающейся борьбы КНДР с распространением коронавируса. При этом только 12 мая стало известно о первых случаях заболевания ковидом в стране. По состоянию на 16 июня в Северной Корее подтвердили более 4,5 млн случаев "лихорадки", скончались 73 человека.