Чехия выделит новый пакет военной помощи Украине

С начала российского вторжения Прага уже поставила Киеву вооружения на сумму свыше 140 млн евро.

Правительство Чехии одобрило выделение Украине очередной партии военной помощи на сумму более 8 млн крон (около 320 тыс. евро). Об этом накакануне сообщило информационное агентство CTK.

Указано, что Прага передаст Киеву боеприпасы и средства противохимической защиты. В дальнейшем чешские власти намерены продолжать оказание военной помощи Украине.

Накануне премьер-министр страны Петр Фиала напомнил, что Чехия одной из первых стала оказывать военную помощь Украине. Уже была поставлена тяжелая боевая техника. Прага направила Киеву военные материалы на сумму, превышающую 3,5 млрд крон (140 млн евро).

В конце мая сообщалось, что Чехия намерена в ближайшее время отправить Украине дополнительные вооружения на сумму 600-700 млн крон (около 24-28 млн евро).