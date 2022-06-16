В Польше назвали сроки строительства хранилищ для украинского зерна

При нынешних возможностях максимальное количество зерна, которое можно перегрузить в Польше, составляет около 1,5 млн тонн в месяц.

Строительство временных хранилищ для украинского зерна на территории Польши может занять три-четыре месяца. Об этом накануне написал в Facebook вице-премьер, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик.

"Думаю, зернохранилища должны быть там, где заканчиваются широкие железные дороги из Украины. Тогда будет легче перегружать зерно и тем самым увеличить возможности загрузки. При нынешних возможностях максимальное количество зерна, которое можно перегрузить в Польше, составляет около 1,5 млн тонн, тогда как потребности Украины составляют около 5 млн. тонн в месяц", – заявил Ковальчик.

Он подчеркнул, что "реализация инвестиции такого типа длится около трех-четырех месяцев".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вместе с союзниками и партнерами работает над реализацией альтернативной схемы вывоза зерна из Украины по железной дороге. Она предусматривает строительство временных зернохранилищ у украинских границ, в том числе и в Польше.

Также сообщалось, что Украина ищет временные зернохранилища в ЕС. Европейские страны смогут предоставить Украине разборные модульные конструкции и большие полиэтиленовые бэги для хранения зерна.