Словакия подарила Украине пять вертолетов и боеприпасы для Градов

Вертолеты уже находятся на вооружении Вооруженных сил Украины, заверил министр обороны Ярослав Надь.

Словакия безвозмездно передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для РСЗО Град. Об этом сообщает Aktuality в четверг, 16 июня.

По словам министра обороны Словакии Ярослава Надя, вертолеты уже находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

"Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является сильным определением солидарности Европейского Союза с Украиной", – сказал он.

Ожидается, что взамен Словакия получит американские вертолеты UH-60 Black Hawk.

Ранее Украина подписала со Словакией контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2. Эта артустановка способна вести стрельбу на дистанцию до 40 километров. Гаубица позволяет вести огонь в режиме MRSI – несколько снарядов могут попасть по цели одновременно.