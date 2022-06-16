СМИ назвали причины медленных поставок оружия Украине

Одной из причин является истощение некоторыми странами своих запасов оружия, поэтому они переходят на предоставление финансовой помощи.

нежелание Запада истощать свои арсеналы,

невозможность быстро произвести дополнительное оружие,

сложная логистика,

опасения попадания в руки россиян чувствительных технологий,

необходимость обучения украинцев обращению с новыми видами вооружений,

опасность эскалации, если будут удары по России.

Американская газета The New York Times по итогам вчерашней встречи Рамштайн называет причины, почему поставки оружия Украине идут медленнее, чем хотелось бы. "Некоторые страны НАТО опасаются посылать тяжелое вооружение, надеясь на перемирие путем переговоров, но альянс публично заявляет, что готов помочь Украине победить Россию", - сказано в сообщении. Также издание отмечает, что "обещание оружия и его поставка - разные вещи". Среди других причин называются:О сложностях с поставкой Украине вооружений также рассказала постпред США при НАТО Джулианн Смит. "Это постоянно развивающийся процесс, в нем много составляющих. В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются", - заявила она. По ее словам, сейчас западные союзники рассматривают вопрос о предоставлении Украине бронемашин. При этом несколько стран "постепенно стали выражать озабоченность" в связи с тем, что их запасы вооружений исчерпываются. "Некоторые страны отдали все, что у них было", - сказала она. Из-за этого некоторые страны решают переключиться на оказание финансовой помощи, добавила Смит. Об итогах встречи Рамштайн-3 читайте в материале