СМИ назвали причины медленных поставок оружия Украине
Одной из причин является истощение некоторыми странами своих запасов оружия, поэтому они переходят на предоставление финансовой помощи.
Американская газета The New York Times по итогам вчерашней встречи Рамштайн называет причины, почему поставки оружия Украине идут медленнее, чем хотелось бы. "Некоторые страны НАТО опасаются посылать тяжелое вооружение, надеясь на перемирие путем переговоров, но альянс публично заявляет, что готов помочь Украине победить Россию", - сказано в сообщении. Также издание отмечает, что "обещание оружия и его поставка - разные вещи". Среди других причин называются:
- нежелание Запада истощать свои арсеналы,
- невозможность быстро произвести дополнительное оружие,
- сложная логистика,
- опасения попадания в руки россиян чувствительных технологий,
- необходимость обучения украинцев обращению с новыми видами вооружений,
- опасность эскалации, если будут удары по России.
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