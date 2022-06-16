В России произошел пожар на крупнейшем месторождении газа

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение по запасам отнесено к разряду супергигантских – до 10 трлн куб. м. газа.

В ночь на четверг в России произошел пожар на Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), которое является крупнейшим в стране. Об этом 16 июня сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу компании Газпром добыча Уренгой.

Указано, что около 02:30 ночи произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа.

Во время возгорания были проведены мероприятия по приостановке работы и перераспределению потоков газа. Около 04:05 пожар был ликвидирован, а в 04:50 производственные мощности снова запущены в работу, – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет. Произошедшее не повлияло на выполнение показателей по добыче газа. Причину возгорания установит спецкомиссия.

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение (Большой Уренгой) было открыто в 1966 году. По запасам отнесено к разряду супергигантских – до 10 трлн куб. м. газа. Это третье по величине месторождение в мире. Больше газа лишь в водах Катара и Ирана (Северное /Южный парс – 28 трлн куб. м) и в Туркменистане (Галкыныш – более 21 трлн куб. м). За более чем 50 лет под Уренгоем добыли более 7 трлн кубометров газа.

Напомним, 11 июня в российском городе Клинцы прогремели взрывы и произошел пожар, уничтоживший большое количество военной техники. Ее использовали в войне против Украины.