В Совете Европы осудили РФ за нарушение прав человека в Крыму

Российские власти не допускают на полуостров Комиссара по правам человека и представителей других правозащитных организаций.

Комитет министров Совета Европы осудил нарушения прав человека, которое совершают российские оккупанты в отношении этнических украинцев, крымских татар и других жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Данное решение было принято на основе доклада генсека СЕ Марии Пейчинович-Бурич. В этом докладе говорится, что после аннексии ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Не единичные серьезные нарушения международного гуманитарного права не расследовались оперативно и эффективно. Также члены комитета выразили обеспокоенность тем, что российские власти не допускают в Крым Комиссара по правам человека и представителей других правозащитных организаций.

Также участники организации призвали РФ:

прекратить военные действия;

вывести войска с территории Украины;

начать мирные переговоры;

освободить незаконно задержанных;

прекратить нарушения прав человека в Крыму;

отозвать запрет Меджлиса.

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.