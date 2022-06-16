Мадридский саммит НАТО будет саммитом трансформаций - Столтенберг

Глава Альянса подтвердил, что союзники готовят комплексный пакет помощи для Украины, которая направлена на переход от советской эпохи к современной технике НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий саммит Альянса, который пройдет 28-30 июня в Мадриде, саммитом трансформаций. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя итоги прошедшего заседания министров обороны стран-членов альянса, передает Интерфакс-Украина.

Столтенберг констатировал, что война России против Украины стала "наибольшей за последние десятилетия угрозой безопасности".

"Поэтому мы должны отреагировать на более длительный период времени. На саммите мы примем решения, которые направлены на то, чтобы сделать НАТО еще более сильным в мире, который стал более опасным и более конкурентным. Я убежден, что Мадридский саммит будет саммитом трансформации с важными решениями в пяти ключевых сферах", - заверил генсек.

Первой сферой он назвал "более сильные сдерживание и оборону". Второй - "постоянную поддержку Украины и других партнеров, находящихся в опасности".

"Я рад, что президент Зеленский примет участие в нашем саммите", - отреагировал Столтенберг на принятие приглашения главой украинского государства.

Кроме того, на саммите будет принято решение по новой Стратегической концепции НАТО, в которой будет изложена позиция в отношении России, возникающих вызовов и впервые в отношении Китая.

"И последнее, но не менее важное: более эффективное распределение бремени и обеспечение ресурсами нашего альянса и исторические заявки на членство Финляндии и Швеции", - перечислил Столтенберг.

Генсек альянса напомнил, что в среду, 15 июня, вечером союзники встретились с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Мы рассмотрели настоятельную потребность в нашей постоянной поддержке в то время, как Россия ведет беспощадную войну на истощение против Украины. Союзники и партнеры по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку, чтобы она могла защищаться от агрессии Москвы. Теперь союзники объявили о дополнительной помощи, включая столь необходимое тяжелое вооружение и системы большей дальности. Мы также обсудили планы поддержки страны на долгосрочную перспективу", - детализировал он.

Столтенберг подтвердил, что к саммиту союзники готовят комплексный пакет помощи для Украины, которая направлена на улучшение взаимосовместимости с НАТО, на переход от советской эпохи к современной технике НАТО и на дальнейшее укрепление институтов безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Альянс намерен помочь украинской армии перейти с оборудования советской эры к современному по стандартами НАТО.