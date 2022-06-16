Coca-Cola уходит из России

Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или продукцию других своих брендов в РФ.

Сейчас компания и ее клиенты распродают запасы. Когда они иссякнут, Coca-Cola HBC больше не будет производить и не будет продавать Coca-Cola или другие бренды в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы в России на 13-й день после началаРоссией полномасштабной войны против Украины. Тогда компания заявила, что "продолжит отслеживать ситуацию и оценивать ее с учетом того, как будут разворачиваться события".

В России Coca-Cola HBC, помимо самой Coca-Cola и ее подвидов выпускает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки Добрый, Pulpy, Rich, Моя Семья, Innocent и другую продукцию. В России работает 10 заводов компании.

Напомним, популярный продавец мебели IKEA продает четыре свои завода в России и сокращает штат работников. В компании заявили, что "не видят возможности возобновить продажи в обозримом будущем". Соответствующее заявление компания разослала российским СМИ.