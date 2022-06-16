Румыния обеспечила транзит более 1 млн тонн зерна из Украины - Йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис говорит, что один из путей преодоления продовольственного кризиса в мире - транзит украинского экспорта через Румынию.

Румыния обеспечила транзит более 1 млн тонн зерновых из Украины с начала полномасштабного наступления России. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на совместной с лидерами Украины, Германии, Франции и Италии пресс-конференции в Киеве.

"Мы видим, что есть еще один элемент шантажа со стороны России - она превратила в оружие экспорт зерновых с глобальными последствиями. Мы сегодня говорили о возможных путях преодоления продовольственного кризиса", - сказал Йоханнис.

Он отметил, что одним из них является транзит украинского экспорта через Румынию, которая уже служит перевалом зерновых.

"Мы работаем над тем, чтобы найти лучшие решения для обеспечения транзита через наш румынский черноморский порт Констанцу и наш порт на Дунае. С начала российского нашествия порт Констанца уже обеспечил транзит более миллиона тонн зерновых из Украины", - поинформировал президент.

Напомним, Киев в четверг, 16 июня, посетили лидеры четырех стран Евросоюза, которые поддерживают немедленное предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины.