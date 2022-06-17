Макрон сказал, при каком условии поедет в Москву

Такой визит может состояться только при определенных "предварительных условиях", подчеркнул французский лидер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов поехать в Россию в случае необходимости, но при определенных условиях. Об этом в четверг, 16 июня, пишет CNN.

"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", - отметил президент Франции.

По его словам, необходимые предпосылки для встречи с Путиным пока не исполнены.

Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что уже обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном его призывы не унижать Россию. По его словам, "этот вопрос уже пройден".

"Мы после того высказывания (не унижать Россию - ред.) мы обсудили этот вопрос, мы его прошли. Я считаю, что сегодня президент Макрон и другие коллеги откровенно поддержали Украину по поводу нашего кандидатства. Это большой результат, и я очень благодарен", - отметил он.

Напомним, Эммануэль Макрон объяснил, почему часто звонил Путину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не принуждать Украину к мирным переговорам с Россией. Дескать, украинские власти лично должны определить условия для диалога с Кремлем.