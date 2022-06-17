НАТО представит новую модель обороны восточного фланга

Основой новой модели обороны Североатлантического Альянса на восточном фланге станут три столпа.

В НАТО представят новую модель обороны восточного фланга, вызванную полномасштабным вторжением России в Украину. Согласовать ее планируют до саммита Альянса в Мадриде. Об этом в четверг, 16 июня, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Европейская правда.

"Мы добились значительного прогресса, согласовав конкретные условия, элементы новой модели обороны, а также услышали, что несколько союзников готовы усилить эту модель", - отметил генсек НАТО.

Позже он конкретизировал, что основой новой модели обороны Альянса на восточном фланге станут три столпа.

"Первый - это увеличение передового присутствия с большим количеством боевых операций. За последние несколько месяцев мы удвоили количество боевых групп на востоке от четырех до восьми", - отметил генсек НАТО.

Он отметил, что вторым столпом модели является предварительное развертывание военного оборудования для экономии времени в условиях, когда требуется мобилизация сил.

"И третьим элементом является предварительное определение подразделений - это силы, которые будут проходить обучение на определенной территории, где будут определенные обязанности… То есть будут разворачиваться не все силы, а часть будет развернута предварительно, а другая часть - находиться в родной стране, но быть готовой к перемещению в случае необходимости", - объяснил Столтенберг.

Он подытожил, что новая модель обороны восточного фланга НАТО будет означать "существенное усиление способности к сдерживанию и обороне во всем Альянсе".

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий саммит Альянса, который пройдет 28-30 июня в Мадриде, саммитом трансформаций.