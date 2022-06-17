Шольц высказался о своем визите в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил Украину в постоянной полной поддержке в борьбе против России.

Германия отвергает "мир под диктовку" на навязанных РФ условиях в одностороннем порядке. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

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Канцлер отметил, что санкции по отношению к РФ будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто справедливого соглашения с Украиной.

"Это иллюзия, и я Путину это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это условия мира будут решать жители, парламент, президент Украины", - сказал Шольц.

Также он рассказал, что нужно добиться того, чтобы РФ отказалась от своих намерений по военному захвату части Украины.

"Необходимо добиться, чтобы Россия отказалась от плана захватить часть Украины с помощью жестокого насилия и от своей империалистической концепции изменения границ стран", - добавил Шольц.

Ранее Зеленский назвал назвал главное идеологическое оружие России. РФ продвигает идею, что Запад не способен объединиться и не будет всерьез поддерживать Украину, и эту идеологическую доктрину можно разрушить поставками оружия.