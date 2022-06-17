Литва ввела в школах уроки украинского языка в неделю для детей-беженцев

Министерство образования, науки и спорта Литвы продолжит содействовать созданию условий обучения украинских детей.

Власти Литвы ввели в школах уроки украинского языка – занятия будут проходить пять раз в неделю. Об этом накануне сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

Вчера он обсудил с литовской коллегой Юргитой Шюгждениене процесс организации учебы украинских детей, временно находящихся в Литве в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Министры договорились о дальнейшем сотрудничестве, создании совместной рабочей группы для координации актуальных образовательных вопросов и обсудили организацию проведения национального мультипредметного теста.

По словам Шкарлета, Шюгждениене заверила, что министерство образования, науки и спорта Литвы продолжит содействовать созданию условий обучения украинских детей.

Шкарлет выразил благодарность Литовской Республике и лично Шюгждениине за всестороннюю поддержку украинцев.

Ранее сообщалось, что украинских студентов в Варшаве будут учить на украинском языке. В университете Collegium Civitas учатся около 400 украинцев.