США не считают нейтральной позицию КНР по Украине

Позиция нейтралитета со стороны Китая не больше чем "пустое заявление", считают в американском Госдепе.

Заявления Китая о нейтралитете в том, что касается войны в Украине, не соответствуют реальному положению вещей. Об этом сказал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает Укринформ в пятницу, 17 июня.

"Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор", – заявил он и добавил, что Китай предпочитает оставаться на стороне России.

Прайс подчеркнул, что Китай продолжает повторять российскую пропаганду на многих фронтах, что "очень тревожно".

"Тот факт, что КНР во многом до сих пор отрицает зверства, имеющие место в Украине, те зверства, которые мы видели своими глазами благодаря сообщениям многих СМИ, я думаю, это говорит о партнерстве и выборе, который сделал Китай", – подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс добавил, что "позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР не больше чем пустое заявление".

Напомним, на этой неделе китайский лидер Си Цзиньпин провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. Они обсуждали ситуацию в Украине. Си Цзиньпин отказался осудить действия России в Украине или признать их вторжением и "призвал к решению проблемы путем переговоров".