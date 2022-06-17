В США заявили о ликвидации мощной российской ботнет-сети

Разрушена сложнейшая российская организация, которая проводила кибератаки в США и других странах, отметили в ФБР.

Сотрудники Министерства юстиции США совместно с партнерами из правоохранительных органов ФРГ, Нидерландов и Британии ликвидировали инфраструктуру российского ботнета RSOCKS, взломавшую миллионы компьютеров по всему миру. Об этом накануне сообщила прокуратура Южного округа Калифорнии.

Отмечается, что ботнет RSOCKS, управляемый российскими киберпреступниками, первоначально был нацелен на широкий спектр устройств, в частности, промышленные системы управления, маршрутизаторы, устройства потоковой передачи аудио и видео, интеллектуальные открыватели гаражных ворот и тому подобное. Впоследствии он расширил свое вредное действие на устройства Android и компьютеры.

"Ботнет RSOCKS сломал миллионы устройств по всему миру, – заявил прокурор Рэнди Гроссман. – Киберпреступники не уйдут от правосудия, независимо от того, где они действуют. Совместно с государственными и частными партнерами по всему миру мы будем постоянно преследовать их, используя все имеющиеся у нас инструменты, чтобы избавиться от угроз и привлечь виновных к ответственности".

По словам специального агента Стейси Мой, операция ФБР и отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности уголовного управления министерства юстиции США "разрушила сложнейшую российскую организацию, которая проводила кибератаки в Соединенных Штатах и за рубежом".

Напомним, ботнет – это группа сломанных хакерами устройств, подключенных к интернету, которые управляются без ведома владельца и обычно используются в злонамеренных целях.

Ранее США впервые заявили о проведении кибератак в поддержку Украины. Американские военные совершают "наступательные хакерские операции", сказал генерал Пол Накасоне, который возглавляет Кибернетическое командование США и Агентство национальной безопасности.