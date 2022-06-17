Путин заявил, что слухи о его смерти сильно преувеличены

Хозяин Кремля ответил цитатой на слухи о резком ухудшении его здоровья

Путин уверяет, что он не умер / EPA / UPG

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что слухи о его смерти “сильно преувеличены”. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пишут росСМИ.

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"Не получилось. Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". То же и в отношении блицкрига, касающегося России", – заявил Путин.

Следует отметить, что российский президент любит использовать крылатые фразы из различных художественных произведений и не только. К примеру, на территориальные претензии со стороны балтийских стран он говорил, что те “от мертвого осла уши” получат вместо территорий, цитируя Остапа Бендера из “12 стульев” Ильфа и Петрова.

Напомним, в прошлом году Байден заявил, что считает Путина убийцей. На это Путин ответил Байдену детской дразнилкой.

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