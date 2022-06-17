Меркель не исключила, что может быть посредником между Украиной и РФ

Экс-канцлер назвала тупик в выполнении Минских соглашений одной из причин нынешней войны в Украине.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что ее отставка с поста главы правительства могла повлиять на решение Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом она рассказала в интервью RND.

"Возможно, (вторжению России) поспособствовала моя отставка, как и выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и упадок в исполнении Минских договоренностей", - предположила бывшая канцлер.

Она признала, что в конце пребывания в должности канцлера была бессильна.

"Было очевидно, что я больше не буду занимать должность, и потому просто должна сказать, что разнообразные попытки (разрешить конфликт) в течение последнего года не имели результата", - добавила Меркель.

Также экс-канцлер назвала тупик в выполнении Минских соглашений одной из причин нынешней войны в Украине.

"Возможно, поспособствовала моя отставка, как и выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и тупик в исполнении Минских договоренностей", - предположила Меркель.

На вопрос, согласится ли Меркель на роль посредника в переговорах между РФ и Украиной, она ответила:

"На сегодняшний день этот вопрос не поднимается".

Экс-канцлер также отметила, что в последние годы ее пребывания в должности Владимир Путин не был готов к переговорам в формате, подобном Нормандскому.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии во время первого интервью с момента отставки заявила, что "не обвиняет себя" в том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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