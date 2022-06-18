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Пентагон дал перечень переданного Украине оружия

В Вашингтоне подчеркнули, что вместе с союзниками продолжат поддерживать Украину, которая противостоит российскому вторжению.
Пентагон дал перечень переданного Украине оружия

США выделили около 6,3 млрд долларов на безопасность Украины с начала работы администрации действующего президента Джо Байдена, в том числе около 5,6 млрд долларов после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщила пресс-служба Пентагона.

По данным Минобороны США, в целом военная помощь Вашингтона Киеву включает:

  • свыше 1,4 тысячи зенитных систем Stinger;
  • более 6,5 тысячи противотанковых систем Javelin;
  • свыше 20 тысяч других противоброневых систем;
  • более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;
  • 126 гаубиц калибра 155-мм, а также 260 тысяч снарядов к ним;
  • 108 тактических тягачей для транспортировки 155-мм гаубиц;
  • 19 тактических ремонтных автомобилей;
  • высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы;
  • 20 вертолетов Ми-17;
  • сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;
  • 200 бронетранспортеров М113;
  • более семи тысяч единиц стрелкового оружия;
  • свыше 50 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;
  • 121 тактическую беспилотную воздушную систему Phoenix Ghost;
  • ракетные системы с лазерной наводкой;
  • беспилотные воздушные системы Puma;
  • беспилотные суда береговой обороны;
  • 22 контрартиллерийских радара;
  • четыре контрминометных радара;
  • четыре радара ПВО;
  • две системы береговой обороны Harpoon;
  • противопехотные мины M18A1 Claymore;
  • комплекты взрывчатки С-4 и взрывное оборудование для расчистки помех;
  • тактические системы защищенной связи;
  • тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;
  • коммерческие услуги спутниковой съемки;
  • средства защиты от взрывоопасных предметов;
  • средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз;
  • медицинское обеспечение, включая аптечки;
  • оборудование для электронных помех;
  • полевую технику и запчасти;
  • финансирование учений украинских военных, обслуживания и поддержки техники и вооружения.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что это не вся помощь Украине - США взаимодействуют с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Киеву дополнительные оборонные возможности.

Напомним, 15 июня Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и сообщил о предоставлении Украине еще одного миллиарда долларов военной помощи.

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