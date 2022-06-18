Пентагон дал перечень переданного Украине оружия

В Вашингтоне подчеркнули, что вместе с союзниками продолжат поддерживать Украину, которая противостоит российскому вторжению.

США выделили около 6,3 млрд долларов на безопасность Украины с начала работы администрации действующего президента Джо Байдена, в том числе около 5,6 млрд долларов после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщила пресс-служба Пентагона.

По данным Минобороны США, в целом военная помощь Вашингтона Киеву включает:

свыше 1,4 тысячи зенитных систем Stinger;

более 6,5 тысячи противотанковых систем Javelin;

свыше 20 тысяч других противоброневых систем;

более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;

126 гаубиц калибра 155-мм, а также 260 тысяч снарядов к ним;

108 тактических тягачей для транспортировки 155-мм гаубиц;

19 тактических ремонтных автомобилей;

высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы;

20 вертолетов Ми-17;

сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;

200 бронетранспортеров М113;

более семи тысяч единиц стрелкового оружия;

свыше 50 миллионов патронов для стрелкового оружия;

75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;

121 тактическую беспилотную воздушную систему Phoenix Ghost;

ракетные системы с лазерной наводкой;

беспилотные воздушные системы Puma;

беспилотные суда береговой обороны;

22 контрартиллерийских радара;

четыре контрминометных радара;

четыре радара ПВО;

две системы береговой обороны Harpoon;

противопехотные мины M18A1 Claymore;

комплекты взрывчатки С-4 и взрывное оборудование для расчистки помех;

тактические системы защищенной связи;

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

средства защиты от взрывоопасных предметов;

средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз;

медицинское обеспечение, включая аптечки;

оборудование для электронных помех;

полевую технику и запчасти;

финансирование учений украинских военных, обслуживания и поддержки техники и вооружения.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что это не вся помощь Украине - США взаимодействуют с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Киеву дополнительные оборонные возможности.

Напомним, 15 июня Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и сообщил о предоставлении Украине еще одного миллиарда долларов военной помощи.

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