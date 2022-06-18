Пентагон дал перечень переданного Украине оружия
США выделили около 6,3 млрд долларов на безопасность Украины с начала работы администрации действующего президента Джо Байдена, в том числе около 5,6 млрд долларов после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщила пресс-служба Пентагона.
По данным Минобороны США, в целом военная помощь Вашингтона Киеву включает:
- свыше 1,4 тысячи зенитных систем Stinger;
- более 6,5 тысячи противотанковых систем Javelin;
- свыше 20 тысяч других противоброневых систем;
- более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;
- 126 гаубиц калибра 155-мм, а также 260 тысяч снарядов к ним;
- 108 тактических тягачей для транспортировки 155-мм гаубиц;
- 19 тактических ремонтных автомобилей;
- высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы;
- 20 вертолетов Ми-17;
- сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;
- 200 бронетранспортеров М113;
- более семи тысяч единиц стрелкового оружия;
- свыше 50 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;
- 121 тактическую беспилотную воздушную систему Phoenix Ghost;
- ракетные системы с лазерной наводкой;
- беспилотные воздушные системы Puma;
- беспилотные суда береговой обороны;
- 22 контрартиллерийских радара;
- четыре контрминометных радара;
- четыре радара ПВО;
- две системы береговой обороны Harpoon;
- противопехотные мины M18A1 Claymore;
- комплекты взрывчатки С-4 и взрывное оборудование для расчистки помех;
- тактические системы защищенной связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- средства защиты от взрывоопасных предметов;
- средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз;
- медицинское обеспечение, включая аптечки;
- оборудование для электронных помех;
- полевую технику и запчасти;
- финансирование учений украинских военных, обслуживания и поддержки техники и вооружения.
При этом в Пентагоне подчеркнули, что это не вся помощь Украине - США взаимодействуют с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Киеву дополнительные оборонные возможности.
Напомним, 15 июня Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и сообщил о предоставлении Украине еще одного миллиарда долларов военной помощи.
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