В РФ заявили, что передумали обменивать пленных

Глава Следственного комитета РФ также заговорил о том, что военным, возможно, придется возмещать "материальный ущерб" в разрушенных в ходе боевых действий городах.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что украинских поенных не будут обменивать. Об этом сообщает российское издание Фонтанка.

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По его словам, пленных планируют поместить в СИЗО.

"Думал, как их еще наказать, сейчас мы их кормим с ложечки и лечим. Во-первых, решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: "сдадимся и к семьям". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО, - сказал Бастрыкин. - Сейчас 2 тысячи таких бойцов, вчера приехавших. Работаем с ними подробно и обстоятельно", - рассказал Бастыркин.

Он также заговорил о том, что военным, возможно, придется возмещать "материальный ущерб" в разрушенных в ходе боевых действий городах.

Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.