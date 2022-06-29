В Украину едет президент Индонезии

Президент Индонезии сообщил, что едет реализовывать мирную миссию с добрыми намерениями.

Президент Индонезии и председатель G20 Джоко Видодо едет с визитом в Киев. Об этом он написал в своем Twitter.

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Президент Индонезии сообщил, что едет реализовывать мирную миссию с добрыми намерениями.

"С платформы 4 станции Перемышль-Главный в городе Перемышль, Польша, в девять часов вечера я и ограниченная группа людей отправились поездом в Киев, Украина. Мы начали эту мирную миссию с добрыми намерениями. Надеюсь, станет легче", - написал он.

Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.